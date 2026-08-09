La Gazzetta scrive: “Il Bologna sta pensando ad un prestito con obbligo a 18 milioni per Piccoli”

Continuano i dialoghi tra Fiorentina e Bologna per Piccili, le ultime da La Gazzetta dello Sport

Il Bologna continua a spingere per Roberto Piccoli e la trattativa con la Fiorentina è entrata nella sua fase decisiva. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club rossoblù sta lavorando per arrivare all'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante, mentre la società viola non sarebbe intenzionata a scendere sotto i 20 milioni di euro.



Il Bologna starebbe valutando una formula con prestito e obbligo di riscatto fissato a 18 milioni, cifra attorno alla quale potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Piccoli avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento e sarebbe pronto a lasciare Firenze per approdare in una squadra intenzionata a puntare concretamente su di lui.



L'attaccante è dunque sempre più vicino ai rossoblù e i primi giorni della prossima settimana potrebbero risultare decisivi per la chiusura dell'affare. Come sottolinea infine La Gazzetta dello Sport, la trattativa per Piccoli procede su un binario indipendente rispetto alla possibile cessione di Dallinga: grazie alle operazioni in uscita già concluse durante l'estate, il Bologna avrebbe infatti già a disposizione almeno 50 milioni di euro da investire sul mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport