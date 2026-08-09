La Gazzetta esalta il lavoro della Fiorentina: “Linea verde con giovani di qualità”

Il quotidiano ha analizzato il mercato della Fiorentina, elogiando la nuova politica della società, sempre più orientata alla valorizzazione di giovani di qualità.

Una Viola rivoluzionata all’insegna della gioventù, perché i giovani rappresentano il futuro e consentono di allungare lo sguardo in avanti.

Questa era l'idea del diesse Fabio Paratici. E lo stesso diesse viola è passato dalle parole ai fatti, costruendo una squadra all’insegna della linea verde: basta andare a guardare le carte d’identità degli otto volti nuovi della truppa di Fabio Grosso per accorgersi che il più vecchio è Joao Mario con i suoi 26 anni. L’età media degli acquisti di mercato è 21,5, con il 18enne Franco Mastantuono, appena arrivato dal Real Madrid in prestito secco, che è stato il colpo più mediatico ma è anche il più piccolo della compagnia. Talento e freschezza, un progetto sostenibile e futuribile che punta su profili giovani ma con esperienza internazionale, per alzare la qualità tenendo basso il monte ingaggi. In questo scenario s’inserisce perfettamente Mateo Pellegrino, attaccante 24enne del Parma che il club dei Commisso vorrebbe portare a Firenze per sostituire Roberto Piccoli, corteggiato dal Bologna. Giovani giocatori che con la loro qualità accendono grande entusiasmo tra i tifosi.

A Valdepenas, terzino arrivato dal Real Castilla, è bastata una sola amichevole per far innamorare i tifosi, Atta è già diventato un idolo con i suoi strappi e le giocate da Playstation, Dragusin non ha bisogno di presentazioni, Viery ha impressionato per il fisico e di Oulai abbiamo ancora negli occhi le prelibatezze in salsa Mondiale con la sua Costa d’Avorio. La nidiata viola è ampia e variegata, dall’ex milanista Jimenez che può giocare terzino destro e sinistro e pure esterno alto all’ex juventino Joao Mario, altro laterale adattabile in più zone del campo. Il più atteso però resta Mastantuono, accolto come una star all’aeroporto di Peretola il giorno del suo sbarco sul pianeta viola. Compirà 19 anni venerdì, quando ci sarà l’esordio ufficiale della Fiorentina in Coppa Italia.

Una linea verde quindi, quella di Paratici che guarda al futuro: l'età medio di tutti i neoacquisti è di 21,5 anni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.