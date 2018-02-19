La Gazzetta Dello Sport, Badelj goal illusione poi l’Atalanta si riprende. Europa più lontana

Titola così La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna: “Badelj-gol illusione viola, poi l'Atalanta la riprende". La squadra di Mister Pioli non riesce ad andare oltre il pareggio dopo essere stata...

Titola così La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna: “Badelj-gol illusione viola, poi l'Atalanta la riprende". La squadra di Mister Pioli non riesce ad andare oltre il pareggio dopo essere stata in vantaggio contro un’Atalanta vistosamente sulle gambe a seguito della trasferta di Dortmund in Europa League. I Viola hanno avuto più occasioni per il goal vittoria ma sono state vanificate. Adesso la zona Europa è ancora più lontana...