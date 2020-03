Anche la F.1 si ferma. In ritardo, rispetto ad altre manifestazioni sportive, già cancellate o posposte per l’epidemia del coronavirus. Ma il GP di Melbourne, che avrebbe aperto la stagione 2020 in Australia, non si correrà. La comunicazione, nella serata australiana di giovedì 12, della positività al Covid-19 di un meccanico della McLaren che si è immediatamente ritirata dall’evento, con annessa quarantena di buona parte dello staff del team, ha acceso la spia. Il forfeit obbligato della squadra britannica ha portato a un’accelerazione degli eventi.

