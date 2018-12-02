La Fiorentina Women's vince il derby di Firenze, 3-0 al Florentia. Viola terzi in classifica

Sorride a Guagni e compagne il derby di Firenze tra la Florentia e la Fiorentina Women's, la squadra di Antonio Cincotta porta a casa un 3-0, una vittoria che porta la squadra viola a 18 punti in clas...

Sorride a Guagni e compagne il derby di Firenze tra la Florentia e la Fiorentina Women's, la squadra di Antonio Cincotta porta a casa un 3-0, una vittoria che porta la squadra viola a 18 punti in classifica, che adesso valgono il terzo posto a cinque punti dal Milan capolista, ma la squadra viola ha una partita da recuperare.