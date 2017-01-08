La Fiorentina Women’s batte la Res Roma (3-0) e riconquista la vetta della classifica

Si è giocato questo pomeriggio al campo delle “Due Strade” il posticipo dell’11^ giornata del campionato di Serie A Femminile tra Fiorentina Women’s e Res Roma. E, come testimonia il risultato, il 2017 delle ragazze viola non poteva inziare meglio. Infatti la Fiorentina, in virtù del netto 3-0 con il quale ha superato la Res Roma, riconquista la vetta della classifica salendo a quota 27 punti e distanziandosi di tre lunghezze dal Brescia.

Partita, quella giocata alle 14:30, che si mette subito sul binario giusto: bastano infatti 15′ per infilare un uno-due micidiale per la Res Roma, il tutto grazie alle reti di Bonetti al 7′ e Linari il 14′. Nonostante il buon secondo tempo disputato dalla squadra ospite arriva anche il sigillo finale di Adami, ad un quarto d’ora dal fischio finale.

Gianmarco Biagioni