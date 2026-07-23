La Fiorentina vuole ampliare il Viola Park con altri campi di allenamento e spazi per attività sportive

La Fiorentina vorrebbe integrare il Viola Park con altri campi e spazi

La Fiorentina è in trattativa per acquisire i terreni adiacenti al Viola Park per ampliare il centro sportivo di Bagno a Ripoli. Il club infatti ha intenzione di integrare con altri campi di allenamento e spazi per attività sportive il centro sportivo che porta il nome del Presidente Rocco Commisso.Non ci sarebbe in programma nessun tipo di edificazione, né per nuove palestre o foresterie ne tantomeno per la costruzione di un nuovo stadio. Ma semplicemente integrare la struttura con nuovi campi e spazi per migliorare l’efficienza e l’efficacia della struttura