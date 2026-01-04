La Fiorentina vince e la Fiesole applaude. Poi il coro: “Se andiamo in B vi facciamo un c**o così”

Si è conclusa da pochi minuti la sfida tra la Fiorentina e la Cremonese terminata per 1-0 con il gol di Kean allo scadere. Risultato fondamentale per la Fiorentina che riaccende le speranze di salvarsi e si porta a -3 dal Genoa attualmente salvo. Vittoria e prestazioni apprezzate dalla Fiesole che hanno applaudito la squadra con i ragazzi di Vanoli che a centrocampo hanno ricambiato l’applauso. Dopo però è scattato anche il coro: “Se andiamo in B vi facciamo un cul* così.” Segnali di disgelo da parte della curva ma anche di contestazione che prosegue