4 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Fiorentina vince e la Fiesole applaude. Poi il coro: “Se andiamo in B vi facciamo un c**o così”

News

La Fiorentina vince e la Fiesole applaude. Poi il coro: “Se andiamo in B vi facciamo un c**o così”

Redazione

4 Gennaio · 18:13

Aggiornamento: 4 Gennaio 2026 · 18:13

TAG:

ACF Fiorentina

Condividi:

di

Si è conclusa da pochi minuti la sfida tra la Fiorentina e la Cremonese terminata per 1-0 con il gol di Kean allo scadere. Risultato fondamentale per la Fiorentina che riaccende le speranze di salvarsi e si porta a -3 dal Genoa attualmente salvo. Vittoria e prestazioni apprezzate dalla Fiesole che hanno applaudito la squadra con  i ragazzi di Vanoli che a centrocampo hanno ricambiato l’applauso. Dopo però è scattato anche il coro: “Se andiamo in B vi facciamo un cul* così.” Segnali di disgelo da parte della curva ma anche di contestazione che prosegue

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio