La Fiorentina vince 4-2 contro il Sassuolo al Mapei Stadium! La Viola sale a 8 punti in classifica

Cambi decisivi per la squadra gigliata che conquista la sua seconda vittoria in campionato

Decima giornata di campionato per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che oggi, alle ore 18:30, al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia, affronta il Sassuolo di Alberto Aquilani. La viola è reduce dal pareggio casalingo contro l'Atalanta. L'obiettivo dei viola è risalire in classifica.

Nella Fiorentina ancora assente Arthur Atta, il francese è sempre alle prese con un sovraccarico funzionale all'addome e pertanto come sottolineato dall'allenatore tornerà solo quando sarà al 100%. Servirà dunque pazienza. Fuori dai convocati anche Luca Ranieri e Marin Pongracic, il quale tornerà a disposizione dopo la sosta.

PRIMO TEMPO. A battere il calcio d’inizio è la Fiorentina. Al 6’ Jimenez trova Mastantuono che calcia con il destro, non riesce ad intervenire Pellegrino, palla che si spegne sul fondo. Al 14’ Viery mette dentro un pallone lento sul quale arriva a colpire di testa Pellegrino, sfera che finisce tra le braccia di Turati. Al 18’ brutta palla persa centralmente da Fagioli, l’azione del Sassuolo si chiude con la conclusione fuori giri di Sebastiano Esposito. Al 22’ Walukiewicz dentro per Sebastiano Esposito che anticipa Viery sul primo palo, ma il brasiliano con il fisico lo sposta e non gli consente di trovare lo specchio della porta. Sassuolo in vantaggio al 25’! Errore di Fagioli che perde palla in uscita, sbaglia nella lettura anche Dragusin che va in avanti, De Gea non esce a sventare la minaccia e il lancio alle spalle della difesa viola di Sebastiano Esposito viene raccolto da Laurienté che con il tiro brucia il portiere spagnolo. Al 29’ con caparbietà Mastantuono rapido tra le linee, non trova il tiro, la palla va su Njie che calcia ma trova una deviazione, corner per i viola. Al 40’ ammonito Sulemana, punita la spinta su Jimenez che aveva dato il “la” al contropiede. Al 41’ tiro-cross di Joao Mario che finisce sul fondo. Al 42’ Laurienté lascia sul posto Dragusin, che lo mette giù, ammonito. Al 44’ secondo giallo in casa Fiorentina, Njie calcia Walukiewicz, fallo di frustrazione da parte del 25 viola. Al 47’ la Fiorentina trova il pareggio! Njie dentro, Pellegrino si gira e con un esterno destro preciso batte Turati. Dopo 2’ di recupero Marcenaro manda tutti negli spogliatoi, il primo tempo di Sassuolo-Fiorentina finisce 1-1.

SECONDO TEMPO. Fa subito un cambio Aquilani, nel Sassuolo dentro Bakola, fuori Sulemana. Il primo possesso del secondo tempo è del Sassuolo. Al 48’ cross dentro di Laurienté, De Gea esce e trattiene il pallone. La Fiorentina al 49’ la ribalta! Iniziativa di Jimenez che trova tra le linee Brescianini, Njie trova spazio internamente e con un tiro a giro batte Turati con una conclusione perfetta. Seconda rete in maglia viola per lo svedese, due gol nelle ultime due. Al 58’ iniziativa personale di Joao Mario che prova la conclusione, palla sul fondo. Al 59’ secondo cambio nel Sassuolo, fuori Adzic, dentro Bowie. Al 62’ Mastantuono riparte e punta Idzes, conclusione di sinistro parata da Turati. Fiorentina vicina al 3-1 con l’argentino. Al 63’ doppio cambio nella Fiorentina, fuori Fagioli e Njie, dentro Gnonto e Oulaï. Al 65’ troppo leggero Jimenez, Laurienté calcia sotto l’incrocio, De Gea tocca ma non riesce ad evitare il gol. Sassuolo-Fiorentina 2-2 al Mapei. Il check conferma il gol neroverde. Al 73’ Bakola calcia dalla distanza, tiro deviato in angolo. Al 75’ Laurienté calcia e trova l’opposizione di Dragusin. Al 77’ doppio cambio per la Fiorentina, Pellegrino e Brescianini out, Pedro e Beto in. Nel Sassuolo dentro Obrador e Cinquegrano fuori Doig e Walukiewicz. Al 79’ Fiorentina ancora avanti! Joao Mario dentro per Pedro che trova Mastantuono tutto libero in mezzo all’area, l’argentino la mette dentro con precisione. All’85’ Joao Mario per Beto che cerca la conclusione dalla distanza, tiro sballato. All’89’ nel Sassuolo fuori Sebastiano Esposito, dentro Kulla, nella Fiorentina fuori Mastantuono, al suo posto Valdepenas. Per Marcenaro sono 5’ di recupero. Al 92’ cross dentro su Beto che stoppa il pallone di petto e calcia, Bakola salva tutto con il corpo. Al 93’ la Fiorentina chiude i conti trovando il 4-2! Pedro serve Ndour che la mette dentro per Valdepenas che non può sbagliare sotto porta. Primo gol in maglia viola per lo spagnolo. Al 95’ giallo per Bowie. Arriva il triplice fischio, la Fiorentina vince 4-2.