La Fiorentina torna a vincere: testa all’Europa

Nella partita del 3 dicembre contro i granata, la Fiorentina è scattata all'attacco sin dal fischio d'inizio. I viola sono scesi in campo con grinta e caparbietà segnando due gol in poco più di un qua...

Nella partita del 3 dicembre contro i granata, la Fiorentina è scattata all'attacco sin dal fischio d'inizio. I viola sono scesi in campo con grinta e caparbietà segnando due gol in poco più di un quarto d'ora e poi gestendo la partita fino a siglare il terzo gol nella ripresa.

Nel corso del match, hanno creato ulteriori opportunità e concesso agli avversari una sola azione pericolosa. È stato un compito troppo agevole per la squadra viola, mentre la Salernitana sembrava molle e poco concentrata sin dall'inizio, un approccio che non sarebbe dovuto accadere assolutamente.

La Salernitana dovrebbe prendere questa sconfitta come un segnale d’allarme e cercare di migliorare il proprio atteggiamento in campo. D’altro canto, è importante sottolineare che la vittoria della Fiorentina è il risultato dell'impegno costante dei giocatori e di una strategia ben studiata.

Eppure, l’imprevedibilità in queste competizioni è sempre dietro l’angolo, proprio come in una partita al casinò. Costanza e talento vanno sempre accompagnate alla fortuna, adesso i viola non devono lasciarsi prendere dalla contentezza ma rimanere concentrati, alla pari di un principiante che vince al primo colpo e al quale conviene provare prima con i casino senza deposito con bonus immediato.

Domenica tocca alla Roma

Nella quindicesima giornata di Serie A, i giallorossi guidati da José Mourinho, accoglieranno la Fiorentina, allenata da Vincenzo Italiano. L'atteso incontro si disputerà domenica 10 dicembre, con fischio d'inizio alle ore 20:45, presso lo Stadio Olimpico.

Inizio modulo

I viola potrebbero schierarsi con un modulo 4-2-3-1, avendo Terracciano come portiere e una difesa composta da Parisi (in competizione con Kayode), Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. Il centrocampo vedrà Arthur e Duncan, mentre sulla trequarti potrebbero giocare Gonzalez, Bonaventura e Sottil (con Kouame pronto a fare la sua comparsa). In attacco, il posto sarà per Beltran, che ha ritrovato la via del gol nell'ultima partita contro la Salernitana.

La partita tra Roma e Fiorentina sarà disponibile per la visione su DAZN. È sufficiente aprire l'applicazione su dispositivi come smartphone, PC, tablet, Smart TV e le console di gioco Playstation e Xbox per accedere alla trasmissione.

Inoltre, dalla scorsa stagione, DAZN è stata reintegrata nell'elenco delle app disponibili per gli abbonati Sky Q, consentendo così di accedere all'emittente direttamente dal decoder satellitare. In alternativa, gli abbonati Sky possono sintonizzarsi sul canale 214 al costo di 7,50 € al mese per godere delle partite su DAZN.

La telecronaca di Roma-Fiorentina sarà curata da Pierluigi Pardo, accompagnato dai commenti tecnici di Dario Marcolin. Il prepartita di Roma-Fiorentina inizierà pochi minuti prima dell'inizio della partita, fornendo aggiornamenti dallo stadio, informazioni sulle formazioni e analisi dei temi principali legati alla sfida.

Radonjic out contro la Fiorentina?

I guai in casa Torino non finiscono, Radonjic è forse uno dei giocatori più forti della rosa granata ma come dice il direttore sportivo Vagnati: “Il talento deve essere sempre dentro un contesto di professionalità e dentro il contesto di un gruppo perché non è uno sport singolo, ma è uno sport di squadra e quindi deve riadattarsi alle dinamiche dello spogliatoio”.

A seguito dei vari screzi avuti con il tecnico Ivan Juric, infatti, il calciatore classe 96’ porta a casa un’esclusione che potrebbe durare per tutta la stagione invernale. Proprio per questo, non è confermata la presenza di Radonjic per l’incontro del 29 dicembre al Franchi contro la squadra di Italiano.