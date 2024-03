La Fiorentina spreca troppo, 11 punti persi da situazioni di vantaggio: così non va

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina è all’ottavo posto nella classifica dei punti persi da posizione di vantaggio, in tutto sono ben 11. Anche contro la Roma, la squadra viola ha perso altri 2 punti negli ultimi secondi. Lo ricordiamo con l’Empoli dopo il pareggio dopo il gol di Beltran oppure la rimonta di Lecce. In classifica la Fiorentina è a pari merito del Bologna. In testa vi è il Sassuolo seguito dalla Salernitana e dall’Udinese.