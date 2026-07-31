La Fiorentina spera di chiudere Mastantuono entro l'inizio della prossima settimana. Operazione in prestito

Per Mastantuono alla Fiorentina deciderà il giocatore se accettare la corte della Fiorentina o andare altrove

La Fiorentina lavora per chiudere Mastantuono. L'argentino del Real Madrid classe 2007 è l'obiettivo di Fabio Paratici per l'esterno destro. Il club spagnolo ha deciso di far partire il calciatore perchè chiuso in blancos dalla grande concorrenza. Il Real lo libera solo con la formula del prestito e non vuole perdere il controllo sul proprio talento. Sul tavolo c'è la proposta di un prestito (che potrebbe essere anche biennale) con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 40 milioni, contro riscatto e percentuali future. L'ostacolo è la grande concorrenza per il giocatore sia dall'Italia (Milan e Roma hanno chiesto informazioni) e sia da Spagna, Inghilterra e Portogallo (con il grande pressing del Benfica). La Fiorentina spera di poter chiudere l'operazione al massimo all'inizio della prossima settimana. Sono ore e giorni decisivi.