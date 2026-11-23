La Fiorentina snobba la terza maglia. Stasera contro il Monza in campo con quella bianca

Il debutto della terza maglia era previsto per il match di stasera, ma la Fiorentina sceglie la seconda divisa

Dietrofront della Fiorentina per l'esordio della terza maglia contro il Monza, presentata durante la scorsa settimana e al centro di accese polemiche e dibattiti. La scelta ufficiale del club Viola è stata dettata dalla necessità di differenziare i kit delle due squadre nel modo migliore, ma la presenza di alcuni elementi grafici che sembravano richiamare la croce pisana, oltre al richiamo alla figura di Leonardo Fibonacci, continuano a far discutere l'ambiente.