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La Fiorentina smentisce trattativa e contatti per Soulé. Strategia o verità dal club viola?

La Fiorentina smentisce l'interesse per Soulé

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2026 13:40
La Fiorentina smentisce trattativa e contatti per Soulé. Strategia o verità dal club viola? -
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Dopo le indiscrezioni circolate questa mattina su un possibile interesse della Fiorentina per Matías Soulé, arriva la posizione della società viola. La Fiorentina fa sapere che non c'è assolutamente nessun contatto né alcuna trattativa in corso per il giocatore. Il nome di Soulé, dunque, non sarebbe attualmente nei piani del club viola, ma dopo le ultime mosse sul mercato la domanda che sorge spontanea è: strategia o verità dal club viola?

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