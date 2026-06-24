La Fiorentina smentisce ogni tipo di trattativa per Hugo Bueno del Wolverhampton: il calciatore non interessa

Smentita della Fiorentina sul possibile arrivo del difensore spagnolo del Wolverhampton

Dopo le indiscrezioni riportate da Matteo Moretto riguardo a una presunta trattativa tra la Fiorentina e il Wolverhampton per il difensore spagnolo Hugo Bueno, è arrivata una netta smentita da parte del club viola. Attraverso una breve comunicazione, la Fiorentina ha infatti precisato che non esiste alcuna negoziazione in corso per il giocatore: «Su Bueno non c'è alcuna trattativa», la posizione espressa dalla società, che ha così respinto con decisione le voci circolate nelle ultime ore.