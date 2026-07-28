La Fiorentina smentisce ogni tipo di interesse e trattativa per Sancho dopo la notizia di una possibile offerta
Nelle ultime ore TMW ha dato notizia di un interessamento della Fiorentina per Sancho, ma arriva la smentita
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2026 12:17
Dopo la notizia di una possibile offerta della Fiorentina per Sancho, esterno classe 2000 svincolato dopo l'ultima stagione all'Aston Villa, la società viola fa sapere che non c'è nessun interesse e trattativa per il calciatore.