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La Fiorentina smentisce ogni tipo di interesse e trattativa per Sancho dopo la notizia di una possibile offerta

Nelle ultime ore TMW ha dato notizia di un interessamento della Fiorentina per Sancho, ma arriva la smentita

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2026 12:17
La Fiorentina smentisce ogni tipo di interesse e trattativa per Sancho dopo la notizia di una possibile offerta -
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Dopo la notizia di una possibile offerta della Fiorentina per Sancho, esterno classe 2000 svincolato dopo l'ultima stagione all'Aston Villa, la società viola fa sapere che non c'è nessun interesse e trattativa per il calciatore.

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