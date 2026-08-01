La Fiorentina smentisce l'interesse o trattativa per Philogene dell'Ipswich Town

Nelle ultime ore Fabrizio Romano aveva accostato l'esterno inglese alla Fiorentina.

In queste ore di mercato la Fiorentina si sta mobilitando su diversi fronti. Per quanto riguarda gli esterni, Fabrizio Romano accosta un profilo che arriva direttamente dalla Premier League: si tratta di Jaden Philogene, l'ala classe 2002 in uscita dall'Ipswich Town.

L'esterno inglese, stando alle indiscrezioni di mercato, ha chiesto al club di essere ceduto in questa finestra di mercato. Romano inoltre fa sapere che, oltre ai viola, ci sarebbero diverse squadre europee interessate a lui, sia in Bundesliga che in Liga.

Tuttavia, a seguito dell'indiscrezione uscita nelle ultime ore, la Fiorentina ha smentito ogni tipo di interesse sull'esterno. Non ci sarebbero quindi, da parte del club viola, volontà di inserirsi nella corsa per aggiudicarsi il suo cartellino.