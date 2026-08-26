La Fiorentina smentisce l’interesse e la trattativa per Icardi: “Sono voci assolutamente false”

La Fiorentina fa sapere che Icardi non interessa

Sono ore frenetiche in casa Fiorentina con il mercato che tiene banco, soprattutto per quanto riguarda la questione attaccante. Con Kean indirizzato verso Como e la Fiorentina alla ricerca di un sostituto. Secondo alcune indiscrezioni uno dei sostituti potrebbe essere Mauro Icardi, reduce dall’esperienza al Galatasaray.

La Fiorentina però smentisce un possibile interesse: “Le voci su Icardi sono completamente false.” Il club viola in questo mercato ci ha abituato a smentire diversi nomi, alcuni dei quali però sono poi arrivati in maglia viola