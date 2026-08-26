La Fiorentina smentisce l’interesse e la trattativa per Icardi: “Sono voci assolutamente false”
La Fiorentina fa sapere che Icardi non interessa
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2026 11:12
Sono ore frenetiche in casa Fiorentina con il mercato che tiene banco, soprattutto per quanto riguarda la questione attaccante. Con Kean indirizzato verso Como e la Fiorentina alla ricerca di un sostituto. Secondo alcune indiscrezioni uno dei sostituti potrebbe essere Mauro Icardi, reduce dall’esperienza al Galatasaray.
La Fiorentina però smentisce un possibile interesse: “Le voci su Icardi sono completamente false.” Il club viola in questo mercato ci ha abituato a smentire diversi nomi, alcuni dei quali però sono poi arrivati in maglia viola