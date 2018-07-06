La Fiorentina si offre di pagare la clausola rescissoria per Alex Fernandez. La notizia...

Secondo il quotidiano spagnolo As laFiorentinasulle tracce del centrocampista del Cadice Alex Fernandez. L'ex Real Madrid ha un contratto con la società spagnola fino al 30 giugno 2019, la squadra vio...

Secondo il quotidiano spagnolo As laFiorentinasulle tracce del centrocampista del Cadice Alex Fernandez. L'ex Real Madrid ha un contratto con la società spagnola fino al 30 giugno 2019, la squadra viola avrebbe già incontrato l'agente del calciatore e avrebbe consegnato un'offerta pari alla clausola rescissoria.