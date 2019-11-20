La Fiorentina segue Busio del Kansas. Offerti 4 milioni ma su di lui c'è una folta concorrenza

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport la Fiorentina è anche su Gianluca Busio, padre di Brescia, madre americana, centrocampista veloce e verticale. In Usa gode di una piccola popolarità: a 1...

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport la Fiorentina è anche su Gianluca Busio, padre di Brescia, madre americana, centrocampista veloce e verticale. In Usa gode di una piccola popolarità: a 15 anni e 89 giorni è diventato il secondo più giovane della storia del calcio americano a firmare un contratto con un club di Mls, il Kansas. In campionato ha giocato già 22 partite con tre goal e due assist. Joe Barone ha offerto quasi 4 milioni, il direttore sportivo Bliss, ne ha chiesti dieci. "Abbiamo grande fiducia in Gianluca - spiega il dirigente americano - Non c'è solo la Fiorentina". Il padre, tifoso dell'Inter, lo spinge verso i nerazzurri. Piace anche a Milan, Juve, Manchester United. Ora vuole l'Europa e la Champions.