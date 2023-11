La Fiorentina riparte da San Siro: pronti 2000 tifosi viola a spingerla contro il Milan

Come riportato da La Repubblica, una partita da Champions con un pubblico da Champions, dopo tanto tempo anche in trasferta. La Fiorentina che sabato (20,45) giocherà a Milano a San Siro potrà contare su un settore ospiti pieno come non accadeva da tempo. A seguire i ragazzi di Italiano partiranno dalla Firenze, dalla Toscana e dal Nord dell’Italia più di duemila tifosi. Un dato significativo, una spinta importante in una gara fondamentale per misurare le ambizioni di classifica, un numero che però testimonia anche una scelta ultras in controtendenza rispetto al recente passato. ⌈…⌋A San Siro invece il discorso è diverso: anche complice una battaglia che stanno portando avanti da tempo i tifosi del Milan, il prezzo per l’anello destinato ai tifosi della Fiorentina sarà di 30 euro, comprensivo di commissioni Vivaticket. Una cifra più bassa in uno stadio iconico che ha quindi spinto la Fiesole e tanti altri a tornare massicci a fianco della squadra e a rimanere coerenti con i principi di uno stadio popolare e aperto a tutti. Quanto ai tifosi del Milan, la richiesta di un prezzo fisso nel settore ospiti è chiodo fisso della Curva Sud e dopo la mancata presenza a Torino con la Juventus l’anno scorso – biglietti per gli ospiti a 80 euro – in questa stagione a San Siro la coreografia contro i bianconeri è stata dedicata proprio a questo tema: “Settore ospiti, fissare un tetto al prezzo del biglietto”, la scritta che campeggiava in curva. L’incrocio con la Fiorentina sarà quindi anche a livello di tifo uno scontro tra due curve rivali ma unite nella battaglia del caro-prezzi.