La Fiorentina rifiuta la prima offerta del Como per Kean da 5 milioni di prestito più 25 di obbligo

La Fiorentina fa muro sulla prima offerta dei lariani per l'attaccante viola

La Fiorentina ha ricevuto la prima offerta del Como per Moise Kean. L'attaccante viola è finito nella lista dei desideri di Cesc Fabregas per rinforzare il reparto offensivo e il club lariano ha deciso di muovere i primi passi concreti per provare a portarlo in squadra.

Oggi si è aperta quindi ufficialmente la trattativa per l'attaccante classe 2000, sebbene la proposta del Como sia apparsa fin da subito ben lontana dalle richieste della Fiorentina. Il club lariano ha infatti messo sul tavolo un'offerta da 5 milioni di euro per il prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni.

Una proposta che, considerando la valutazione fatta per il proprio attaccante, non ha però convinto la società viola. La cifra messa sul piatto dal Como non ha scalfito le resistenze del club di Commisso, che ha prontamente rifiutato l'offerta ricevuta.

La Fiorentina, infatti, è stata chiara sulle cifre richieste per prendere in considerazione la cessione di Kean: servono almeno 40 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative. La prima proposta del Como, dunque, si è rivelata troppo distante dalle condizioni fissate dalla società viola.