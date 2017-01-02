15 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Epifania: la Fiorentina riapre l’allenamento ai tifosi. Il comunicato e tutte le info…

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

News

Epifania: la Fiorentina riapre l’allenamento ai tifosi. Il comunicato e tutte le info…

Redazione

2 Gennaio · 21:17

Aggiornamento: 2 Gennaio 2017 · 21:18

Condividi:

di

Questo è il comunicato della Fiorentina:

La sessione di allenamento di venerdì 6 gennaio si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico.

I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 10:30, pertanto si invitano i tifosi ad accedere da tale lato e non sostare davanti ai cancelli del Centro sportivo in quanto i calciatori non transiteranno dalla zona pedonale.

Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni per motivi di sicurezza: NON E’ CONSENTITO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO E ANIMALI.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio