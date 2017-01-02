Epifania: la Fiorentina riapre l’allenamento ai tifosi. Il comunicato e tutte le info…

Questo è il comunicato della Fiorentina:
La sessione di allenamento di venerdì 6 gennaio si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico.
I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 10:30, pertanto si invitano i tifosi ad accedere da tale lato e non sostare davanti ai cancelli del Centro sportivo in quanto i calciatori non transiteranno dalla zona pedonale.
Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni per motivi di sicurezza: NON E’ CONSENTITO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO E ANIMALI.