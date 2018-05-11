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La Fiorentina può arrivare sesta, ma serve una mano. La situazione per l'Europa...

La vittoria della Juventus in Coppa Italia ha fatto sì che la Fiorentina non dipenda più da nessuno, se non da se stessa. La Fiorentina può ancora arrivare sesta, battendo sia Cagliari che Milan nelle...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 maggio 2018 09:58
La Fiorentina può arrivare sesta, ma serve una mano. La situazione per l'Europa... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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La vittoria della Juventus in Coppa Italia ha fatto sì che la Fiorentina non dipenda più da nessuno, se non da se stessa. La Fiorentina può ancora arrivare sesta, battendo sia Cagliari che Milan nelle ultime due partite, sperando che l’Atalanta non vinca almeno una delle due gare, altrimenti i viola potrebbero arrivare al massimo settimi. Il settimo posto porterebbe a sei gare di preliminari per accedere ai gironi, con il primo impegno ufficiale fissato per il 26 luglio: un non proprio il massimo della comodità. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.

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