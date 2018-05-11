La Fiorentina può arrivare sesta, ma serve una mano. La situazione per l'Europa...

La vittoria della Juventus in Coppa Italia ha fatto sì che la Fiorentina non dipenda più da nessuno, se non da se stessa. La Fiorentina può ancora arrivare sesta, battendo sia Cagliari che Milan nelle...

La vittoria della Juventus in Coppa Italia ha fatto sì che la Fiorentina non dipenda più da nessuno, se non da se stessa. La Fiorentina può ancora arrivare sesta, battendo sia Cagliari che Milan nelle ultime due partite, sperando che l’Atalanta non vinca almeno una delle due gare, altrimenti i viola potrebbero arrivare al massimo settimi. Il settimo posto porterebbe a sei gare di preliminari per accedere ai gironi, con il primo impegno ufficiale fissato per il 26 luglio: un non proprio il massimo della comodità. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.