La Fiorentina punta sulla continuità, serve superare i limiti: caccia alla terza vittoria consecutiva

Dopo due vittorie consecutive e una classifica che sorride, non si può che puntare su un concetto, quello della continuità. Crescere, migliorare, provare ad andare oltre i propri limiti. A caccia della terza vittoria di fila che per i viola manca addirittura da due anni, in panchina c’era Montella. Pare passata un’eternità. Lo scrive Repubblica.

