La Fiorentina oggi pomeriggio si allena ai campini. Tornano Hagi e Lo Faso...
Oggi pomeriggio la Fiorentina si allena ai "Campini" nei pressi dello stadio Franchi. Sotto gli occhi del mister Pioli, oltre ai molti giocatori rimasti a Firenze anche durante questa pausa per le Naz...
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2017 16:02
Oggi pomeriggio la Fiorentina si allena ai "Campini" nei pressi dello stadio Franchi. Sotto gli occhi del mister Pioli, oltre ai molti giocatori rimasti a Firenze anche durante questa pausa per le Nazionali, da oggi saranno presenti i due giovani Hagi e Lo Faso, già rientrati dagli impegni con le rispettive squadre giovanili. A riportarlo è Radio Bruno.