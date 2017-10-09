La Fiorentina oggi pomeriggio si allena ai campini. Tornano Hagi e Lo Faso...

Oggi pomeriggio la Fiorentina si allena ai "Campini" nei pressi dello stadio Franchi. Sotto gli occhi del mister Pioli, oltre ai molti giocatori rimasti a Firenze anche durante questa pausa per le Naz...

Oggi pomeriggio la Fiorentina si allena ai "Campini" nei pressi dello stadio Franchi. Sotto gli occhi del mister Pioli, oltre ai molti giocatori rimasti a Firenze anche durante questa pausa per le Nazionali, da oggi saranno presenti i due giovani Hagi e Lo Faso, già rientrati dagli impegni con le rispettive squadre giovanili. A riportarlo è Radio Bruno.