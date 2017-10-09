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La Fiorentina oggi pomeriggio si allena ai campini. Tornano Hagi e Lo Faso...

Oggi pomeriggio la Fiorentina si allena ai "Campini" nei pressi dello stadio Franchi. Sotto gli occhi del mister Pioli, oltre ai molti giocatori rimasti a Firenze anche durante questa pausa per le Naz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2017 16:02
La Fiorentina oggi pomeriggio si allena ai campini. Tornano Hagi e Lo Faso... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Lo Faso
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Lo Faso
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Oggi pomeriggio la Fiorentina si allena ai "Campini" nei pressi dello stadio Franchi. Sotto gli occhi del mister Pioli, oltre ai molti giocatori rimasti a Firenze anche durante questa pausa per le Nazionali, da oggi saranno presenti i due giovani Hagi e Lo Faso, già rientrati dagli impegni con le rispettive squadre giovanili. A riportarlo è Radio Bruno.

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