La Fiorentina non ha incantato ma ha una difesa insuperabile. Ha solidità e identità 

La Fiorentina continua a stupire vincendo anche contro il Como

La Fiorentina continua a stupire, vincendo anche contro il Como (2-0) e centrando la settima vittoria consecutiva in campionato, un'impresa che non si verificava dal 1960. Grazie ai gol di Adli e Kean, i viola mantengono il secondo posto in classifica, a un solo punto dalla vetta, e si preparano a un possibile scontro diretto scudetto con l'Inter nel prossimo turno. Prima, però, li attende la Conference League contro il Pafos, per riscattare l'unico passo falso recente, il k.o. contro l'Apoel.

La squadra di Palladino ha dimostrato ancora una volta solidità e identità: pur non brillando, ha gestito con ordine una gara complessa, anche grazie a un super De Gea e a una difesa impenetrabile. Adli ha sbloccato il match nel primo tempo con una conclusione dal limite, mentre Kean ha chiuso i conti nella ripresa su assist di Sottil. Il Como, penalizzato da assenze, ha tentato di reagire, ma senza successo, confermando il suo momento di crisi (solo 2 punti nelle ultime 7 partite). La Fiorentina, con nove successi nelle ultime dieci gare, si conferma una squadra solida e ambiziosa, pronta a sognare in grande. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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