La Fiorentina nelle ultime 14 giornate ha fatto 19 punti in meno della Roma e 14 in meno del Bologna

Ieri pomeriggio la Fiorentina ha perso per 2-1 al Maradona di Napoli, una sconfitta ampliamente giustificabile visto il livello dell'avversario e la partita in trasferta. Quello che non è giustificabi...

Ieri pomeriggio la Fiorentina ha perso per 2-1 al Maradona di Napoli, una sconfitta ampliamente giustificabile visto il livello dell'avversario e la partita in trasferta. Quello che non è giustificabile è il momento, se così possiamo chiamarlo, che sta vivendo la squadra di Palladino che adesso è scivolata all'ottavo posto in classifica e con il nono posto a solo un punto.

Il problema forse più grande è che appunto non si tratta solo di un momento considerando che la Fiorentina sta faticando ormai da metà Dicembre. A partire da quel Fiorentina-Bologna che mise fine alla striscia di 8 vittorie consecutive la fiorentina ha giocato 14 partite di Serie A ed ha raccolto solo 14 punti, una media da retrocessione. Il Bologna da quella partita ha raccolto 28 punti, guadagnandone ben 14 sulla Fiorentina di Palladino.

La Roma che quel 15 Dicembre sembrava fuori da tutto nelle ultime 14 giornate di Serie A ha collezionato 33 punti, guadagnandone 19 sulla Fiorentina fino a ritrovarsi 1 punto sopra. La Lazio che nell'ultimo periodo ha balbettato un po' di più ha comunque fatto 22 punti in attesa della partita di stasera.

La classifica adesso piange con la Fiorentina che visto questo trend sta viaggiando sempre di più verso il nono posto che rispetto ad un piazzamento in zona europa, anche la Conference League è in bilico visto la sconfitta contro il Panathinaikos nella gara di andata degli ottavi di finale. Urge fare qualcosa per non buttare una stagione che fino al 15 Dicembre stava facendo sognare i tifosi viola e che adesso rischia di essere la peggiore degli ultimi 4 anni