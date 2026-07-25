La Fiorentina nega contatti con il Real Madrid per Mastantuono. Strategia o verità?

La società viola respinge le indiscrezioni sul gioiello argentino del Real Madrid, ma i precedenti recenti invitano a non escludere alcuno scenario.

Nonostante le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, la Fiorentina smentisce qualsiasi contatto con il Real Madrid per Franco Mastantuono. Dal club viola arriva infatti una presa di posizione che allontana, almeno ufficialmente, le voci su un possibile affondo per il talento argentino classe 2007. Una smentita che, però, inevitabilmente alimenta il dibattito. Nelle ultime settimane, infatti, il nome di Mastantuono è stato accostato con insistenza alla Fiorentina da diverse fonti italiane e straniere, tutte concordi nel sostenere che il Real Madrid sia disposto a cedere il giocatore in prestito per garantirgli maggiore continuità. La domanda, dunque, sorge spontanea: si tratta di una semplice presa di posizione per allontanare i riflettori dalla trattativa oppure la società viola non ha realmente avviato alcun dialogo con i Blancos?

IL PRECEDENTE - Anche nel caso di Oulaï, infatti, la Fiorentina aveva smentito l'esistenza di una trattativa, salvo poi chiudere l'operazione e portare il centrocampista a Firenze. Un episodio che rende più difficile prendere come definitive le attuali dichiarazioni del club. Per questo motivo è lecito mantenere qualche dubbio. Nel calciomercato, soprattutto quando si parla di giovani talenti molto richiesti, le smentite fanno spesso parte della strategia comunicativa delle società, impegnate a lavorare lontano dai riflettori per evitare aste o interferenze. Al momento, dunque, l'unica certezza è la posizione ufficiale della Fiorentina: nessun contatto con il Real Madrid per Mastantuono. Se sia davvero la verità oppure una mossa per proteggere eventuali sviluppi della trattativa, lo diranno soltanto i prossimi giorni.