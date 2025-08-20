La Fiorentina ha ufficializzato i numeri di maglia: Dzeko prende la 9 di Beltran che non è nella lista
Alla vigilia della prima sfida ufficiale della Fiorentina in Conference League la società viola ha ufficializzati i numeri di maglia per la nuova stagione. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, Dzeko...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2025 18:08
Alla vigilia della prima sfida ufficiale della Fiorentina in Conference League la società viola ha ufficializzati i numeri di maglia per la nuova stagione. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, Dzeko prende la maglia numero 9 di Beltran che non compare nella lista, Fazzini sceglie la 22, Sohm la 7 che era di Sottil, Viti il 26, Kospo il 23