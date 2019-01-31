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La Fiorentina ha reso ufficiale l'arrivo di Filippo Ansaldi. I dettagli

La Fiorentina come si legge dal sito della Lega Serie A, ha depositato il contratto di Filippo Ansaldi, giovane portiere italiano classe 2002 proveniente dal Piacenza in prestito secco senza diritto d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 21:04
La Fiorentina ha reso ufficiale l'arrivo di Filippo Ansaldi. I dettagli - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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La Fiorentina come si legge dal sito della Lega Serie A, ha depositato il contratto di Filippo Ansaldi, giovane portiere italiano classe 2002 proveniente dal Piacenza in prestito secco senza diritto di riscatto.

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