La Fiorentina ha reso ufficiale l'arrivo di Filippo Ansaldi. I dettagli
La Fiorentina come si legge dal sito della Lega Serie A, ha depositato il contratto di Filippo Ansaldi, giovane portiere italiano classe 2002 proveniente dal Piacenza in prestito secco senza diritto d...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 21:04
La Fiorentina come si legge dal sito della Lega Serie A, ha depositato il contratto di Filippo Ansaldi, giovane portiere italiano classe 2002 proveniente dal Piacenza in prestito secco senza diritto di riscatto.