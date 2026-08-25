La Fiorentina ha interrotto la trattativa per Poku, Paratici si sta concentrando su altri obiettivi

Si è interrotta l'operazione da 20 milioni con il Leverkusen. I viola puntano su altri obiettivi

La Fiorentina non sta proseguendo la trattativa per Poku del Bayer Leverkusen. Il club viola aveva mostrato interesse per il giocatore e l'operazione si aggirava intorno ai 20 milioni di euro, ma al momento le parti non stanno lavorando per portare avanti il trasferimento.

L'interesse della Fiorentina per Poku c'era stato, ma ora Paratici ha deciso di orientarsi su altri profili per rinforzare la rosa.

La dirigenza viola sta dunque valutando nuove piste per completare il proprio mercato.