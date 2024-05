La Fiorentina ha il match ball per la finale di Conference. Commisso ha caricato la squadra 

«Peccato che non ci posso essere, ma ho la speranza che tutto vada bene. Abbiamo già vinto l’andata e possiamo giocare sapendo che siamo forti e bravi anche noi. Con la massima concentrazione e con il cuore per tutta la partita è possibile portare una gioia a Firenze, ai tifosi e un pò anche a me». Il presidente Commisso chiude con un messaggio chiaro il suo intervento ai canali ufficiali del club viola, prima di tornare negli Stati Uniti. Non c’era bisogno di ulteriori motivazioni, perché la Fiorentina, nella sua completezza, ha bene in chiaro quanto sia determinante la partita di domani in Belgio. Quasi sette mesi in apnea, tra alti e bassi, respirazioni a singhiozzo o boccate di ossigeno, tutto con un solo obiettivo ben vivo nella mente: garantirsi un’altra serata da protagonisti e lottare per un trofeo sfuggito sul filo di lana la scorsa stagione. La squadra di Italiano ha sulla racchetta il match ball per regalare, appunto, al presidente un’altra qualificazione alla finale della Conference League. Lo riporta La Nazione.

LEGGI ANCHE, CASINI AL FIANCO DI COMMISSO