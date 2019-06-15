La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Victor Guzman del Pachuca. Il prezzo

Secondo La Nazione, il centrocampista Vitor Guzman del Pachuca classe 1995 è stato cercarto dalla Fiorentina. Su di lui però risulta l'interesse del PSV Eindhoven, Ajax e Altletico Madrid. Il costo de...

Secondo La Nazione, il centrocampista Vitor Guzman del Pachuca classe 1995 è stato cercarto dalla Fiorentina. Su di lui però risulta l'interesse del PSV Eindhoven, Ajax e Altletico Madrid. Il costo del cartellino è di 8 milioni di euro.