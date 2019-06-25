La Fiorentina ha fatto un sondaggio per il centrocampista Stefano Sensi del Sassuolo
Secondo La Nazione, la Fiorentina ha chiesto il prezzo del talentuoso centrocampista Sensi del Sassuolo. Attualmente sul giocatore risulta anora l'interesse dell'Inter ma ancora non ha chiuso la tratt...
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2019 11:51
Secondo La Nazione, la Fiorentina ha chiesto il prezzo del talentuoso centrocampista Sensi del Sassuolo. Attualmente sul giocatore risulta anora l'interesse dell'Inter ma ancora non ha chiuso la trattativa per acquistarlo. Quindi tutto è ancora aperto.