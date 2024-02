La Fiorentina ha 9 punti in più rispetto alla scorsa stagione, dopo l’Inter è la squadra che ha fatto meglio

Nonostante la delusioni delle ultime settimane la stagione della Fiorentina rimane comunque positiva, basta guardare al rendimento in Serie A della passata stagione per rendersi conto di quanto sia cresciuta e sia più competitiva la squadra guidata da Vincenzo Italiano. Lo scorso anno infatti alla 24esima giornata la Fiorentina aveva 28 punti ed era già fuori dalla lotta per le competizioni europee con il quarto posto distante 17 punti ed il sesto a 13, quest’anno i punti fatti sono 37 e la viola e in piena lotta per un piazzamento in Europa con il quarto posto a 5 punti e soltanto ad un punto dalla Roma sesta. La differenza è netta con 9 punti in più rispetto alla passata stagione la Fiorentina, dopo l’Inter, è la squadra che più è cresciuta, perfino il sorprendente Bologna di Thiago Motta con 7 punti in più ha fatto registrare una differenza minore.

