E la Fiorentina fissa un Cda per domani, ma Della Valle non ci sarà. Tutti i temi da trattare...

Il Cda della Fiorentina

Pronti via, domani alle ore 15 a Firenze la società gigliata ha fissato l'appuntamento con il Consiglio di Amministrazione tecnico. secondo quanto appreso nelle ultime ore, la Fiorentina ha deciso di riunirsi per approvare definitivamente i bilanci e definire i conti del club viola. Tuttavia non è da escludere che la discussione possa vertere anche su questioni di campo. La notizia più importante, per il momento, è che al consiglio di amministrazione non prenderà parte Andrea Della Valle, il patron viola, infatti, ha deciso di rimanere a riguardo a causa di un brutto attacco influenzale. Mancherà ADV, dunque, mentre tutti gli altri membri dell'organigramma dovrebbero esserci.