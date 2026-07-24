La Fiorentina fa sapere: "Per Fabbian e Brescianini al momento non c'è niente. Fanno parte del progetto"

Per i due centrocampisti viola al momento non c'è nulla, sono entrambi parte del progetto

La Fiorentina fa sapere che al momento non c'è nulla per Fabbian e Brescianini. Se dovessero uscire, sarebbe solo a titolo definitivo. In ogni caso entrambi fanno parte del progetto tecnico.

Nonostante i recenti accostamenti dei due centrocampisti alla Lazio, la Fiorentina smentisce nuovamente la notizia e fa sapere che entrambi sono parte del progetto e se dovessero partire sarebbe solo a titolo definitivo.