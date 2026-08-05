La Fiorentina fa sapere che per Mastantuono non è prevista l'opzione di rinnovo legata all'Europa

Il club viola precisa che il prestito di Mastantuono non prevede clausole di rinnovo

Città in fermento per l'arrivo tanto atteso di Franco Mastantuono. Le due dirigenze hanno limato gli ultimi dettagli, definendo il prestito dell'argentino classe 2007, che farà rientro al Real Madrid nel giugno 2027. Nelle ultime ore sono emerse ulteriori indiscrezioni sull'operazione, secondo cui sarebbe stata inserita una clausola che consentirebbe di prolungare il prestito di un'ulteriore stagione in viola in caso di qualificazione Champions o all'Europa League.



In riferimento a questa presunta clausola, la Fiorentina ha fatto sapere che non esiste alcuna opzione di rinnovo del prestito in caso di qualificazione alle competizioni europee. Pertanto, l'attaccante argentino tornerà al Real Madrid nel giugno 2027, per poi ridefinire il proprio futuro. Intanto, Mastantuono arriverà a Firenze nelle prossime ore per completare l'iter con le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà al club gigliato per la stagione 2026/2027.