La Fiorentina entra nella storia con 6 vittorie consecutive. Solo una volta è stato fatto meglio...

Sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio si evidenzia la striscia di vittorie consecutive della Fiorentina. Un'unica volta nella sua storia la Fiorentina era riuscita a inanellare una serie così...

Sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio si evidenzia la striscia di vittorie consecutive della Fiorentina. Un'unica volta nella sua storia la Fiorentina era riuscita a inanellare una serie così importante di successi di fila, anzi, allora era stata ancora più stupefacente: nel campionato 1959-60, terminato con il secondo posto in classifica, la squadra allenata da Luis Carniglia aveva vinto 8 partite di fila, per la precisione tra il mese di febbraio e aprile del 1960.