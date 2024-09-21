La Fiorentina è una delle squadre con più presenze dei giocatori cresciuti in casa, sono 5 per 163 presenze

La Fiorentina è una delle squadre con più calciatori cresciuti in rosa, e soprattutto è una delle squadre che li usa di più. Sono 5 infatti i calciatori cresciuti nel vivaio viola che fanno parte dell...

La Fiorentina è una delle squadre con più calciatori cresciuti in rosa, e soprattutto è una delle squadre che li usa di più. Sono 5 infatti i calciatori cresciuti nel vivaio viola che fanno parte della rosa della prima squadra, e stiamo parlando di Ranieri, Sottil, Comuzzo, Martinelli e Kayode che insieme hanno collezionato 163 presenze per la Fiorentina.

Dato che renderebbe sicuramente orgoglioso Joe Barone che non perdeve occasione per ribadirenqunato fosse importante per la Fiorentina avere in rosa molti calciatori "homegrown" come diceva lui. Sono poche le squadre di Serie A che hanno più presenze di calciatori cresciuti nel vivaio e sono Roma, Inter e Atalanta che occupa la prima posizione della speciale classifica stilata da Transfermarkt Con la nascita del Viola Park è possibile che questi dati verranno ancora migliorati con il passare delle stagioni.

CAOS A ROMA

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