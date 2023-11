Alla Fiorentina basta il rigore di Nzola dopo 8 minuti per battere il Cukaricki e prendersi la vetta del Gruppo F di Conference League con 8 punti. I viola guidano la classifica davanti alla coppia Ferencvaros-Genk, entrambe a 6 punti: la gara di questa sera è terminata 1-1. Zero punti per il Cukaricki, ormai con più di un piede fuori dalla Conference.

Cukaricki-Fiorentina 0-1

8′ rig. Nzola

Ferencvaros-Genk 1-1

48′ Pesic (F), 62′ Munoz (G)

CLASSIFICA

Fiorentina 8

Ferencvaros 6

Genk 6

Cukaricki 0