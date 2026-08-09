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"La Fiorentina è la squadra più attesa del campionato. A differenza del passato hanno speso bene"

L'intervento di Luca Cilli riguardo il mercato della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2026 14:41
"La Fiorentina è la squadra più attesa del campionato. A differenza del passato hanno speso bene" -
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Il giornalista di Luca Cilli ha analizzato la grande campagna estiva della Fiorentina in un editoriale pubblicato sul sito di Sportitalia. Ecco le sue parole:

"La Fiorentina è indubbiamente la squadra più attesa del prossimo campionato, al di là delle solite che si giocheranno lo scudetto.
Sta portando avanti un mercato pazzesco e i soldi spesi (o investiti, fate voi) non c’entrano nulla. Per carità, i complimenti alla proprietà vanno fatti perché sta permettendo al management di potersi muovere con una certa agilità grazie all’importante budget messo a disposizione. Poi però la differenza sta tutta nel come vengono investiti. E a differenza del passato a questo giro, almeno a oggi, la sensazione è che sono stati spesi nel modo giusto e per i calciatori giusti per avviare un progetto che comunque avrà bisogno di tempo. Mastantuono dal Real Madrid, con annesso entusiasmo al suo arrivo (sorvoliamo sull’outfit mostrato dal calciatore…da brividi), è l’ultimo innesto di un certo livello in ordine cronologico. Giovane, talentoso, di qualità: Firenze può essere la realtà giusta per far vedere con continuità quel talento che in tanti gli hanno sempre riconosciuto. In città c’è tanto entusiasmo, ed è giusto. Il mercato impone grandi obiettivi e traguardi ambiziosi. Però occhio, perché la Fiorentina è una squadra giovane e che avrà bisogno di tempo per esprimere il potenziale. Jimenez deve scrollarsi di dosso gli ultimi tempi complicati in Inghilterra, Valdepenas è un semi-esordiente, Viery e Oulai tutti da testare in A. In avanti Pellegrino è in arrivo dal Parma, gli farà spazio Piccoli. La staffetta fra i due è pronta, poi molto dipenderà dalla permanenza o meno di Kean. A prescindere la Fiorentina stuzzica tantissimo, alla pari del Como".

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