La Fiorentina è arrivata nel pomeriggio di ieri in Inghilterra. Il QPR il 15 di agosto comincia il campionato

Gli inglesi saranno naturalmente più avanti di condizione rispetto alla Fiorentina, anche solo perché sono alla quarta amichevole della pre season.

FIRENZE - Anche se suona strano il 25 luglio, adesso si comincia a fare sul serio. Nella seconda parte di ritiro che la Fiorentina svolgerà in Inghilterra, dove è arrivata nel pomeriggio di ieri, nell’amichevole di oggi (ore 16 italiane) a Londra contro il Queens Park Rangers, la prima delle due da disputare in terra d’Albione (la seconda mercoledì 29 contro il Watford), per poi volare direttamente a Klagenfurt in Austria e lì affrontare il Real Madrid di Mourinho (sabato 1 agosto) chiudendo una decina di giorni di preparazione che lasceranno comunque un segno nella costruzione della nuova squadra. Costruzione a cui Grosso aggiungerà qualche certezza e, perché no?, qualche dubbio altrettanto utile in questo periodo di lavori in corso in casa viola e mai così in profondità per la rivoluzione in atto.

OCCHI ADDOSSO. Intanto il Qpr, a sua volta al quarto test-match pre-campionato che per gli “Hoops” inizierà il 15 del mese prossimo con il Portsmouth: il tecnico romano ha portato ventisei calciatori oltre Manica, aggiungendo Kospo al gruppo e lasciando a casa Balbo, Moreno e Sohm che a breve non ne faranno più parte. Chiaramente, le attenzioni sono soprattutto per i cinque nuovi che già sono andati in campo domenica scorsa nel loro percorso d’inserimento e, tra questi, la curiosità maggiore è per Oulai dopo il quarto d’ora subito da applausi al Viola Park affrontando il Gubbio: potrebbe esserci spazio per un centrocampo formato dallo stesso Oulai, Fagioli e Atta che illumina la fantasia dei tifosi. Ma nel 4-3-3 che sarà della Fiorentina a Loftus Road, ci sono tanti altri motivi d’interesse, dalle prove dei singoli che hanno un ruolo preciso (Kean su tutti) alla crescita dell’espressione del gioco di squadra. Perché adesso si comincia a fare sul serio.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport

