La Fiorentina è al nono posto con 55 milioni nella classifica monte ingaggi del 2026/27
Domina la Juve con 142 milioni, davanti alla Fiorentina c'è il Como a 61 milioni
A cura di Lisa Grelloni
08 settembre 2026 08:35
Rispetto alla passata stagione la Fiorentina di Joseph Commisso ha ridotto il proprio monte ingaggi. Se andiamo a vedere la classifica monte ingaggi della Serie A 2026/27, per stipendi lordi totali dei calciatori nella prima squadra, secondo Transfermark, la Fiorentina si colloca al nono posto con 55 milioni.
In testa troviamo la Juventus con 142 milioni, seguita dall’inter a 143, dal Milan a 113 e dal Napoli a 103. Sotto il muro dei 100 troviamo la Roma a 90 milioni, l’Atalanta a 72, la Lazio a 67 ed il Como a 61.