La Fiorentina distrugge il progetto della Juventus: Comolli se ne andrà e anche Spalletti rischia

Senza Champions può cambiare tutto per la Juventus: non solo perché comporta un entrata ridotta di almeno 40 milioni

Vincere come unica cosa che conta, per la Juventus. Ma potrebbe non bastare. La disastrosa sconfitta subita ieri per mano della Fiorentina ha probabilmente compromesso irrimediabilmente la corsa alla Champions per i bianconeri, che fino a poche settimane fa sembravano forse i più saldi tra le cinque in lotta, prima di ritrovarsi a fare appena un punto in casa contro il già retrocesso Verona e la già salva Fiorentina. E senza Champions può cambiare tutto: non solo perché comporta un entrata ridotta di almeno 40 milioni, ma soprattutto perché certificherebbe il fallimento di un progetto che ha mancato ogni obiettivo che si era prefissato.

Il primo a saltare potrebbe essere inevitabilmente l'amministratore delegato Damien Comolli. C'è la sua firma su uno dei mercati più deludenti degli ultimi anni, con veri flop come Openda, David e Zhegrova, che comporterà inevitabilmente un altro aumento di capitale: enorme malus per la posizione di Comolli che doveva evitare proprio questo.

Restare senza Champions cambierebbe anche il mercato, sia in entrata - come convincere, ad esempio, Bernardo Silva a giocare l'Europa League? - ma anche, e soprattutto, in uscita. Quei calciatori che ad oggi sono considerati incedibili potrebbero guardarsi attorno e trovare una sistemazione che possa garantirgli di giocare la più prestigiosa competizione europea. Sarebbero poi necessari alcuni sacrifici e pure il futuro di Yildiz diventerebbe incerto.

E a rischiare sarebbe pure lo stesso Spalletti, l'allenatore che qualche settimana fa firmò "in bianco" senza certezze di obiettivi e che proprio oggi è tornato in discussione. Dal filo direttissimo tra la proprietà e il tecnico bianconero passerà il futuro di Spalletti, sibillino già nel controverso post-Fiorentina: "Parlerò con Elkann in settimana", l'annuncio del tecnico che fa capire quanta distanza ci sia tra lui e Comolli. In realtà la Juve non cambia opinione, è Spalletti a voler capire fino in fondo a cosa andrà incontro la prossima stagione: o lui o Comolli, forse non è proprio così ma rende l'idea. Lo scrive Tuttomercatoweb