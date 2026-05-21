La Fiorentina distrugge i piani della Juventus. La Stampa rivela: "Spalletti pensa alle dimissioni"
La qualificazione in Champions era ad un passo, ma la sconfitta contro la Fiorentina ha cambiato i programmi a Torino
A cura di Redazione Labaroviola
21 maggio 2026 15:33
Secondo quanto riportato da La Stampa, Luciano Spalletti starebbe seriamente valutando l’ipotesi di lasciare la guida della Juventus. La sconfitta rimediata in casa contro la Fiorentina infatti, ha messo in forte dubbio la qualificazione alla prossima Champions. Lo scenario diventerebbe ancora più concreto in caso di esito negativo domenica sera nel derby contro il Torino.