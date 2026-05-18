La Fiorentina conferma la rottura del legamento del crociato per Parisi; il ragazzo è già stato operato a Roma

Con una nota sul proprio sito ufficiale la Fiorentina conferma lo stop lungo per Fabiano Parisi che si è infortunato contro la Juventus

La notizia era già nell'aria nella mattinata di oggi e la Fiorentina ha confermato con una nota sul sito ufficiale l'infortunio di Fabiano Parisi.



Ecco le parole del club viola:

"ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Juventus-Fiorentina disputata nella giornata di ieri a Torino. Le indagini strumentali svolte hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per cui Il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani è perfettamente riuscita. Fabiano farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito."