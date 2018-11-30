La Fiorentina cerca un attaccante. Piace Stepinski, potrebbe essere fatto uno scambio...

Come ricorda La Nazione, la Fiorentina cerca un attaccante in vista del mercato di gennaio e ha iniziato a sondare il campo per Mariusz Stępiński, attaccante polacco (’95) del Chievo Verona. Si punta...

Come ricorda La Nazione, la Fiorentina cerca un attaccante in vista del mercato di gennaio e ha iniziato a sondare il campo per Mariusz Stępiński, attaccante polacco (’95) del Chievo Verona. Si punta al prestito semestrale con diritto di riscatto, ma potrebbe essere anche la prima alternativa a Simeone per il futuro. La prima chiamata ai veneti è stata fatta nei giorni scorsi dopo il benestare di Pioli, offrendo anche il prestito di Vlahovic, ovviamente secco. Difficile invece che Thereau possa rientrare nell'operazione poichè l'ingaggio è troppo oneroso per le casse del Chievo.