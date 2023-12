La Fiorentina centra il suo obiettivo, primo posto nel girone. Ranieri segna e Nzola sfiora la vittoria

Gli ungheresi partono subito molto forte. Al 9’ primo squillo dei viola con Mandragora. Al 18’ subito tegola per la Fiorentina, infortunio per Nico Gonzalez. Il giocatore viola è uscito dal campo in barella molto dolorante con le mani sul viso e lacrime. Al 34’ doppia parata per Christensen, il danese due volte decisivo. Nella seconda frazione al 48’ il Ferencvaros passa in vantaggio con Zachariassen. Al 73’ la Fiorentina acciuffa il pareggio con Ranieri che regala il primo posto nel girone di Conference, obiettivo raggiunto. Nel finale sui piedi di Nzola la palla del vantaggio ma gli capita sul destro e la mette fuori.

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA